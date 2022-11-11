Удар по Миколаєву: кількість загиблих зросла до шести

Внаслідок ракетного удару по житловому будинку в Миколаєві загинули шестеро людей, повідомив мер міста Олександр Сєнкевич 11 листопада.

«З-під завалів будинку рятувальники вилучили ще три тіла - чоловіка та двох жінок. Станом на 10:00, від удару по житловому будинку загинуло шестеро людей», – заявив він.

Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко раніше заявив, що серед загиблих внаслідок удару була сімейна пара.

Читайте також: «Цинічна відповідь на наші успіхи на фронті». Зеленський про удар РФ по Миколаєву

«Дитина 16 років вижила, бо спала в іншій кімнаті. Хлопчиком займається соціальна служба», – написав він у своєму Телеграмі.

У ніч на 11 листопада російські війська обстріляли житловий квартал Миколаєва, одна з ракет влучила у п’ятиповерхівку.

Російські війська регулярно обстрілюють Миколаїв. Зокрема, використовують для цього іранські дрони та ракети С-300.