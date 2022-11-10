«Кінбурнська коса досі окупована»: у ОВА не підтвердили звільнення всієї Миколаївщини від військ РФ

У Миколаївській ОВА заперечили повідомлення народного депутата і секретаря парламентського комітету з питань національної оборони та розвідки Романа Костенка про «повне звільнення» області від російських військ.

«Кінбурнська коса – це теж Миколаївська область і вона, на жаль, теж перебуває під окупацією. І наслідки цієї окупації цього заповідника будуть катастрофічними, на жаль. І на відновлення цього природного парку підуть, мабуть, десятиліття», – зазначив у коментарі Радіо Свобода пресофіцер Миколаївської ОВА Дмитро Плетенчук.

Увечері 10 листопада народний депутат і секретар парламентського комітету з питань національної оборони та розвідки, який із перших днів повномасштабного вторгнення бере участь у обороні Миколаївщини, Роман Костенко повідомив, що Миколаївська область «повністю звільнена».

За словами очільника Миколаївської ОВА Віталія Кіма, зараз «жодні групи, делегації і журналісти не допускаються у звільнені села».

«Ексклюзивне право знімати відео зараз у ЗСУ», – наголосив він.

Кім також закликав мешканців деокупованих населених пунктів не поспішати повертатися додому.