Генштаб ЗСУ розповів про поточну ситуацію на фронті

У Генштабі Збройних сил України розповіли про ситуацію на фронті станом на вечір 10 листопада.

Як повідомляється, армія РФ продовжує обладнання оборонних рубежів на лівому березі річки Дніпро. Водночас веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

«З метою недопущення просування підрозділів сил оборони окупаційні війська нарощують фортифікаційне обладнання позицій на тимчасово зайнятій території Запорізької області. Для пришвидшення темпів виконання інженерних робіт окупанти намагаються долучити цивільне місцеве населення. Для поповнення поточних втрат та посилення угруповання окупантів на Херсонському напрямку, на тимчасово окупованій території Донецької області проводиться пошук та затримка військовослужбовців, які відступили з Харківського напрямку», – йдеться у вечірньому зведенні.

Щодо втрат армії РФ, то, за даними Генштабу, українська авіація протягом поточної доби завдала 8 ударів.

«Під ураження потрапили 7 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також позиція засобів протиповітряної оборони противника. Воїни ракетних військ і артилерії за добу уразили пункт управління, 8 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, 2 склади боєприпасів, 5 засобів протиповітряної оборони та інші важливі військові об’єкти російських окупантів», – йдеться в повідомленні.

Раніше головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив, що протягом минулої доби, на напрямку Петропавлівка-Новорайськ українські військові просунулись на 7 кілометрів та взяли під контроль 6 населених пунктів. Також на напрямку Первомайське-Херсон українські війська взяли під контроль стільки ж населених пунктів.

Триває двісті шістдесята доба протистояння України російському широкомасштабному вторгненню.