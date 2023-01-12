Понад 2,4 мільйона українців мешкають у пошкодженому чи зруйнованому житлі – Кубраков

Понад два мільйони чотириста тисяч українців мешкають у пошкодженому чи зруйнованому в результаті повномасштабного російського вторгнення житлі. Як зазначив віцепрем’єр, міністр інфраструктури та регіонального розвитку Олександр Кубраков, і це лише дані станом на осінь минулого року.

«Через «Дію» заявки на компенсацію залишили вже понад 316 тисяч українців. І це далеко неповний список постраждалих, який щодня поповнюється», – зазначив він у фейсбуці.

За даними Кубракова, серед регіонів, які суттєво постраждали, є Київщина.

«Пошкоджено понад 27 тисяч об’єктів інфраструктури, серед яких найбільше – житлових. Місто Буча, Ірпінь смт Гостомель пошкоджені на 70%», – повідомив Кубраков.

Масштаби завданих російською агресією Україні руйнувань наразі оцінити неможливо, оскільки бойові дії тривають.

Кожен українець, чию домівку зруйнувала війна, може через «Дію» надіслати повідомлення й зафіксувати факт пошкоджень.

Наприкінці листопада минулого року соціологічна група «Рейтинг» провела соцопитування, в перебігу якого з’ясувала, що бачення українців щодо того, коли розпочинати відновлення на звільнених від російської окупації територіях, розділилися. Так, 44% респондентів заявили, що треба робити це якнайшвидше, а 52% – що слід дочекатися закінчення війни.