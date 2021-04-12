Міністр культури закликає розслідувати, хто дав дозвіл на знищення історичного будинку в Києві

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко закликає правоохоронців розслідувати, хто дав дозвіл на знищення історичного будинку Уткіна біля Центрального вокзалу в Києві.

«Правоохоронні органи мають провести ретельне розслідування, хто дав «дозвіл» на знищення історичної будівлі. Бо готелів та покерних клубів в Києві стає все більше, а от того, чим столиця пишалася сторіччями – все менше», – написав Ткаченко в телеграмі.

Він назвав «варварством» рішення знести будинок з більш ніж 120-річною історією в Києві.

«Це самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво – за що передбачена кримінальна відповідальність. МКІП не давало жодних дозволів на будівництво в історичному ареалі, тому однозначно виступаємо проти і вже здійснюємо перевірку», – заявив Ткаченко.

Міністр додав, що у відомстві ініціювали розробку законопроєкту щодо запобігання руйнуванню та знищенню нерухомої культурної спадщини.

12 квітня прокуратура Києва розпочала кримінальне провадження за статтею «самоправство» через демонтаж дореволюційного будинку Уткіна в Шевченківському районі столиці. За даними активістів ГО «Мапа реновації», будинок демонтують заради апарт-комплексу.