Лауреатом міжнародної Букерівської премії стала письменниця з Оману

Лауреатом Міжнародної Букерівської премії 2019 року стала письменниця з Оману Джоха Альхартхі. Вона удостоєна цієї престіжної літературної нагороди за книгу «Небесні тіла». Грошову винагороду в розмірі 50 тисяч фунтів стерлінгів поділили між письменницею і перекладачкою Мерилін Бут.

Джоха Альхартхі є першою письменницею з Оману, твори якої перекладені англійською мовою. Вона також стала першим автором із країн Перської затоки, який отримав приз, ідеться в повідомленні на сайті премії.

Книга «Небесні тіла» – це сімейна сага, події якої розгортаються на тлі перетворення Оману з центру работоргівлі на країну, яка торгує нафтою. «Це історія, яка починається в кімнаті і закінчується в світі», – сказала голова журі премії, історик Беттані Г’юз.

Міжнародну Букерівську премію вручають з 2005 року авторам, твори яких були перекладені англійськю мовою і опубліковані в Сполученому Королівстві та Ірландії. До 2015 року переможців оголошували один раз на два роки, потім – щороку. Торік її лауреатом стала польська письменниця Ольга Токарчук.