Зеленський звільнив Бухарєва з посади першого заступника голови СБУ і призначив Нескоромного

Президент України Володимир Зеленський указом від 8 листопада звільнив Владислава Бухарєва з посади першого заступника голови Служби безпеки України, начальника Головного управління із боротьби з корупцією та організованою злочинністю, повідомляє у п’ятницю офіс глави держави.

«Призначити Нескоромного Дмитра Анатолійовича першим заступником голови Служби безпеки України – начальником Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління Служби безпеки України», – мовиться в іншому указі Зеленського.

Повідомляється, що Нескоромний звільнений із посади просто заступника голови СБУ.

Також сьогоднішнім числом датовані ще кілька указів, що стосуються кадрових перестановок в спецслужбі, – звільнення Анатолія Дублика та Вадима Пояркова з посад заступників голови СБУ і призначення на цю посаду Володимира Горбенка.

7 листопада Володимир Зеленський теж ухвалив кілька кадрових рішень щодо керівництва СБУ, зокрема звільнив Богдана Тиводара з посади начальника Головного слідчого управління СБУ, та призначив керівників шести обласних управлінь і керівника управління СБУ в АРК.

Прізвище Владислава Бухарєва останніми днями ЗМІ пов’язали із буцімто «бійкою» між головою СБУ Іваном Бакановим і керівником Офісу президента Андрієм Богданом за підсумками наради в ОПУ щодо ефективності роботи слідчого управління із боротьби з корупцією та організованою злочинністю (відомого також як «управління «К»). Повідомлялося, що після наради Баканов нібито передав Володимиру Зеленському подання про звільнення Бухарєва. Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко пізніше спростував інформацію ЗМІ про бійку між главою ОПУ Андрієм Богданом і керівником СБУ Іваном Бакановим.