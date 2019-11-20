Радянського дисидента Володимира Буковського поховали в Лондоні

19 листопада на історичному Гайґетському кладовищі у лондонському Кемдені поховали колишнього радянського політичного в’язня, дисидента, публіциста і письменника Володимира Буковського.

Він помер 27 жовтня у Кембриджі.

Похорону передувала релігійна служба за православним обрядом – таке захотіли родичі.

Прапор польського руху «Солідарність» несла за труною делегація Польщі. Її представник зачитав прощальну промову прем’єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького. Також виголосив промову колишній в’язень радянських таборів, лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв.

Як зазначає Міжнародне французьке радіо, з промовами також виступили чеченський емігрант, генерал Ахмед Закаєв, колишні дисиденти і представники білоруської опозиції, представники молдавських і румунських організацій, британських університетських кіл та радянської еміграції в Лондоні.

Володимир Буковський – критик внутрішньої і зовнішньої політики Росії і особисто президента Володимира Путіна. У 2007 році він висувався кандидатом у президенти Росії, проте йому відмовили у реєстрації. У 2009 році Буковський увійшов до політради опозиційного руху «Солідарність». З 1976 року письменник живе у Великій Британії, після того, як СРСР звільнив його з в’язниці, обмінявши на лідера Комуністичної партії Чилі Луїса Корвалана у результаті міжнародної кампанії на підтримку дисидента.

До того брав активно брав участь у протестному русі радянських інтелектуалів, за що неодноразово був заарештований, а також примусово госпіталізований до психіатричних закладів.

У Британії Буковський закінчив Кембриджський університет за фахом «нейрофізіологія», активно займався громадською діяльністю. Був одним з ініціаторів бойкоту Олімпіади в СРСР у 1980 році.

Займався звільненням радянських солдатів, полонених в Афганістані.

У квітні 2015 року кембриджська королівська прокуратура висунула йому звинувачення у виготовленні та зберіганні «непристойних дитячих фотографій». У відповідь Буковський подав до суду на британську прокуратуру, звинувативши її в наклепі і перевищенні службових повноважень.

У лютому 2018 розгляд справи було призупинено.