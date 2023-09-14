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Режисер Сергій Буковський став лауреатом премії імені Стуса

«Пройдуть десятиліття, я вірю, глибокі кінофільми зможуть відрефлексувати, що сталося з нами, чому Україні опинилася на межі вирви» – сказав під час своєї промови Сергій Буковський

Режисер Сергій Буковський став лауреатом премії імені Василя Стуса 2023 року. Про це повідомляє організація PEN Ukraine, яка є однією з організаторів Премії.

«Для мене це абсолютна несподіванка. Для мене це відчуття незручності, бо на мою долю, в моєму житті не випало й тисячної частини тих страждань і мук, які випали на долю поета Стуса. Мені пощастило, бо я прийшов в кіно в щасливі часи, часи перебудови, коли можна було говорити і про Великий Голод, і сталінські табори. Нині з’явилось нове покоління кінематографістів, яке робить свою справу професійно і талановито. Приємно усвідомлювати, що мої молоді колеги сьогодні не лише знімають справжнє кіно, а й доносять світові нашу культуру», – сказав під час своєї промови Сергій Буковський під час урочистої церемонії, яка відбулася 14 вересня у Києві.

Але, за його словами, умови, в яких вони працюють, можуть призвести до сумного фіналу – молодь працюватиме не в Україні.

«Після війни нас чекають непрості часи. Відновлення нам здаватиметься найпростішим завданням...Пройдуть десятиліття, я вірю, глибокі кінофільми зможуть відрефлексувати, що сталося з нами, чому Україні опинилася на межі вирви», – додав він.

Премія була заснована 1989 року Українською асоціацією незалежної творчої інтелігенції на чолі з Євгеном Сверстюком. Її вручають літераторам, митцям, режисерам, музикантам та культурним менеджерам за великий внесок у культуру та стійкість громадянської позиції.

У 2022 році лауреатом премії став глядач Радіо Свобода, журналіст, письменник Віталій Портников. У попередні роки нагороду отримували Тарас Возняк, Михайлина Коцюбинська, Володимир В’ятрович, Ахтем Сеітаблаєв, Сашко Положинський, Тарас Компаніченко, Сестри Тельнюк, Олександра Коваль, Сергій Жадан та інші.

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