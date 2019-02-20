З пляжу в Одесі три місяці не прибирають буксир, який прибило до берега

Буксир «Паралель», який прибило до одеського пляжу «Дельфін» в листопаді минулого року, досі не прибрали. Як розповіли Радіо Свобода в СБУ і в одеській філії Адміністрації морських портів України, щоб прибрати буксир знадобиться близько півмільйона гривень, а власник судна прибирати його відмовляється.

«Розповсюдження нафтопродуктів на сьогодні не відбувається, але вони там залишилися, і судно, без сумніву, є екологічно небезпечним. Його необхідно звідси прибирати і така можливість є. Це робиться спеціальними плавучими кранами за допомогою тросів. Робити щось із ним можна тільки з дозволу слідчого», – повідомив начальник юридичного відділу одеської філії Адміністрації морських портів України (АМПУ) Дмитро Подорян.

Водночас у прес-службі одеського відділення СБУ Радіо Свобода повідомили, що слідчий ухвалив рішення про передачу судна на збереження власнику, який з рішенням ознайомлений, але відмовляється його виконувати. Саме судно вже не перебуває під арештом, зазначили в СБУ.

Майбутнє буксира обіцяють вирішити 22 лютого на спільній нараді військової прокуратури, СБУ, АМПУ, інших державних установ та уповноважених осіб.

У мерії заявляють, що до початку курортного сезону буксир мають прибрати з пляжу.

Буксир «Паралель» вийшов з порту Гола Пристань Херсонської області в листопаді 2018 року і потрапив у шторм у Чорному морі. Команда відчепила баржу із вантажем та подала сигнал SOS. Людей врятував танкер, який прибув на сигнал, а баржу та буксир віднесло до Одеси та прибило до різних пляжів. За даними місцевих ЗМІ, буксир прямував до одного з портів Євросоюзу. На баржі, яку він тягнув за собою і яку прибило до берегу в Одесі, правоохоронці знайшли 10 тисяч пачок сигарет. На вантаж наклали арешт. СБУ відкрила кримінальну справу за фактом контрабанди та порушення правил несення прикордонної служби.