Посольство розповіло про умови в’їзду до Болгарії в червні та липні

Українці зможуть в’їжджати до Болгарії в червні та липні, повідомило посольство України в Болгарії.

Щоб в’їхати до країни з 1 червня до 31 липня, потрібно мати один з таких документів:

сертифікату вакцинації (документ про завершення програми вакцинації проти COVID-19);

довідки, що показує негативний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР, який має бути зроблений за 72 години до перетину кордону або негативного результату швидкого антигенного тесту, проведеного за 48 годин до в’їзду в країну;

документа, в якому зазначено, що особа перехворіла на COVID-19 не менше ніж за 14 днів та не більше, ніж за 6 місяців до дати в'їзду в країну.