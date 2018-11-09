Таджикистан: «ІД» взяла відповідальність за заворушення у тюрмі, де загинули 24 людини

Екстремістське угруповання «Ісламська держава» взяло на себе відповідальність за заворушення у колонії на півночі Таджикистану 7 листопада, внаслідок яких загинули щонайменше 24 людини. Заяву бойовиків поширило наближене до них агентство Amaq.

За повідомленням, бунт виник після того, як пізно ввечері член «ІД» атакував охоронця в'язниці.

Джерела Радіо Свобода у правоохоронних органах Таджикистану повідомили, що заворушення у худжандській колонії суворого режиму, організували прихильники «Ісламської держави», засуджені за звинуваченням у релігійному екстремізмі й тероризмі.

Серед загиблих – двоє охоронців колонії.

Через майже два дні після інциденту влада країни не робила офіційних оголошень з цього приводу.

У цій колонії утримують засуджених за найтяжчі злочини, зокрема вбивства і тероризм.

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