Контрабанда бурштину на Рівненщині: СБУ повідомила про вилучення каменю на майже 2 млн грн

У Службі безпеки України повідомили, що її співробітники заблокували у Рівненській області контрабанду нелегально видобутого бурштину-сирцю.

«Під час обшуків у ділків вилучено 260 кг «сонячного каменю» на суму майже 2 млн грн. За оперативною інформацією, виявлений товар зловмисники планували контрабандно переправити до однієї з країн Східної Азії. За попередніми даними слідства, незаконний бізнес організували троє мешканців райцентру Сарни. Ділки нелегально видобували бурштин-сирець для реалізації на чорному ринку, у тому числі іноземним «замовникам». Частину товару для перепродажу вони скуповували в інших учасників тіньового промислу. Під час обшуків за місцями проживання та в підсобних приміщеннях організаторів протиправної діяльності правоохоронці вилучили: понад 260 кг бурштину великих фракцій; 2 мотопомпи кустарного виробництва; інше знаряддя, призначене для незаконного видобутку янтарю», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що відкрито кримінальне провадження, триває досудове розслідування.

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За даними СБУ, з початку року на Рівненщині викрили два організованих угруповання, які займалися незаконним видобутком бурштину-сирцю на території земель державного лісового фонду. Шістьом особам повідомлено про підозру.

Правоохоронні органи роками виявляють факти незаконного видобутку бурштину у Волинській, Рівненській та Житомирській областях. Вартість нелегально видобутого бурштину оцінюють у сотні мільйонів доларів. До деяких районів такого незаконного промислу силовикам вдається потрапити лише під час спецоперацій.