300 будинків на день: у КМДА звітують про роботи з очищення дахів від буруль та снігу

У Києві понад 120 покрівельників розчищають дахи будинків від буруль та снігу, залучені близько 30 бригад альпіністів, використовують 12 автовишок, повідомляє у вівторок пресслужба Київміськадміністрації.

«Звертаємось до водіїв: не паркуйте авто біля місць проведення робіт та огороджених місць. Також пішоходів просимо бути обережними, звертати увагу на огородження та не підходити близько до місць, де проводять роботи, або огороджених ділянок. Щодня вдається очищати до 300 будинків, залежно від складності та висотності. Однак у столиці є низка приміщень, які зобов’язані очищати інші обслуговуючі організації, власники чи орендарі, зокрема, приватні установи», – йдеться в повідомленні.

У КМДА кажуть: штраф за неочищені дахи, неприбраний сніг та інші невиконані роботи може скласти 1700 гривень.

Сьогодні у Києві без опадів, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура вдень 0-2° морозу.