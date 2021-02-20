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20 лютого 2021, Київ 14:17
Новини | Суспільство

Через танення снігу гідрослужби Києва перевели на посилений режим – КМДА

Наразі від снігу очищають решітки зливостоків та понижені місця

Через прогнозоване потепління гідрослужби Києва розпочали роботу у посиленому режимі, повідомляє пресслужба Київміськадміністрації з посиланням на «Київавтодор».

«Від снігу очищають решітки зливостоків, понижені місця. Триває розчищення оглядових колодязів та обстеження колекторів. Нині залучено 96 працівників спеціалізованих гідробригад і 241 працівник бригад з ручного прибирання, працює 45 одиниць спецтехніки. Під час посилення відлиги у місцях можливих підтоплень розпочнеться чергування дорожньої служби», – йдеться в повідомленні.

Столична влада звернулася з проханням до водіїв не залишати авто у крайніх смугах доріг, аби комунальники могли розчистити решітки зливостоків.

За даними синоптиків, сьогодні у Києві без істотних опадів, на дорогах місцями ожеледиця; вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура день 1-3° морозу.

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