Суд заново розпочав розгляд «справи Бутрименка» про загибель спецпризначенців на Донбасі влітку 2014 року

Оріхівський районний суд Запорізької області 12 листопада розпочав підготовче засідання для слухання по суті справи Миколи Бутрименка, підозрюваного в причетності до загибелі спецпризначенців на Донбасі в 2014 році. Про це повідомила адвокат потерпілих Олена Яркіна.

Під час засідання суд продовжив Бутрименку на 60 діб запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Наразі в підготовчому засіданні оголошено перерву до 4 грудня для повторного виклику потерпілих. Суду не вдалося заслухати їх у режимі відеоконференції з об'єктивних причин: у судах за місцем проживання постраждалих, де адвокат потерпілих просила провести відеоконференції, на площадках для онлайн-конференцій за розкладом відбувалися інші судові засідання.

16 травня 2019 року Куйбишевський районний суд Запорізької області визнав Миколу Бутрименка винним за частиною 2 статті 258-5 Кримінального кодексу України – у фінансуванні тероризму. Бутрименка засудили до восьми років позбавлення волі. Але, оскільки обвинувачуваний перебуває у попередньому ув’язненні з 1 червня 2016 року, то, за так званим «законом Савченко», він зможе вийти на волю уже через рік.

За даними свідків у його справі, Бутрименко в 2014 році повідомив підтримуваним Росією бойовикам про українських спецпризначенців біля Сніжного, після чого військових обстріляли і 10 із них – загинули.

Прокуратура і постраждалі подали апеляцію на вирок Бутрименку.

Суд першої інстанції відкинув статтю щодо тероризму, тому прокуратура і постраждалі просять переглянути саме цей момент і заново заслухати свідків, адже є свідчення про те, що Бутрименко не лише здав бійців, а й сам був зі зброєю.

27 вересня колегія суддів Запорізького апеляційного суду ухвалила повернути суду першої інстанції для повторного розгляду справу Миколи Бутрименка.

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