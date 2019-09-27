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27 Вересень 2019, Київ 17:11
Новини | Події

Суд першої інстанції заново розгляне справу Бутрименка, підозрюваного в загибелі спецпризначенців

Справу повернули до суду першої інстанції для повторного розгляду

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27 вересня колегія суддів Запорізького апеляційного суду ухвалила повернути суду першої інстанції для повторного розгляду справу Миколи Бутрименка, підозрюваного в причетності до загибелі спецпризначенців на Донбасі в 2014 році. Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Клопотання прокуратури та адвоката постраждалих суд задовольнив частково, скасувавши рішення Куйбишевського районного суду Запорізької області. Згідно судового рішення, запобіжний захід у вигляді тримання Бутрименка під вартою продовжено до 25 листопада.

«Це одне з очікуваних рішень було, оскільки в повноваженнях апеляційного суду або скасувати і постановити новий вирок, або через суттєві порушення, як процесуального права, так і матеріального права, суд міг відправити цю справу на новий розгляд для подальшого проведення судового слідства в суді першої інстанції. Це один з варіантів. На сьогоднішній момент я задоволена таким рішенням. Оскільки вирок не набрав законної сили і ми знову будемо цю справу, але в складі зовсім іншого суду, і це не буде Куйбишевський», – розповіла адвокат постраждалих Олена Яркіна.

Наразі захисник постраждалих планує звернутися до судових інстанцій з клопотанням щодо розгляду справи у одному з судів Кропивницького, де мешкає більшість постраждалих та родини загиблих бійців. Справа має слухатися наново, починаючи зі стадії підготовчого засідання.

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«Буде розглядатися з підготовчого засідання, оскільки воно є дуже важливим етапом будь-якого кримінального провадження. На ньому вирішуються питання, які якщо не вирішити на цьому засідання, то можуть бути визнанні як порушення. Це наприклад Марина Карпа, оскілки в обвинувальному акті було зазначено, що Тарас Карпа її чоловік загинув, але в потерпілих її прізвище було пропущене. Розуміємо, що це технічна помилка. Про це говорив і слідчий прокурор, але саме до оголошення обвинувального акту, коли підготовче засідання закінчене, ми відновили права Марини Карпи. В апеляційній інстанції ми відновили права Кудрявцева свідчити про ті події, таким чином, суд прийшов до висновку, що ще раз треба спочатку, заново передивитися наявні матеріали досудового розслідування і прийняти нове рішення», – зазначила Яркіна.

16 травня 2019 року Куйбишевський районний суд Запорізької області визнав Миколу Бутрименка винним за частиною 2 статті 258-5 Кримінального кодексу України – у фінансуванні тероризму. Бутрименка засудили до восьми років позбавлення волі. Але, оскільки обвинувачуваний перебуває у попередньому ув’язненні з 1 червня 2016 року, то, за так званим «законом Савченко», він зможе вийти на волю уже через рік.

За даними свідків у його справі, Бутрименко в 2014 році повідомив підтримуваним Росією бойовикам про українських спецпризначенців біля Сніжного, після чого військових обстріляли і 10 із них – загинули.

Прокуратура і постраждалі подали апеляцію на вирок Бутрименку. Суд першої інстанції відкинув статтю щодо тероризму, тому прокуратура і постраждалі просять переглянути саме цей момент і заново заслухати свідків, адже є свідчення про те, що Бутрименко не лише здав бійців, а й сам був зі зброєю.

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