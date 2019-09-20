Запоріжжя: у суді над підозрюваним у причетності до загибелі спецпризначенців оголошена перерва

20 вересня колегія суддів Запорізького апеляційного суду оголосила перерву на тиждень у справі Миколи Бутрименка, підозрюваного в причетності до загибелі спецпризначенців на Донбасі в 2014 році.

З клопотанням про це під час засідання до судів звернувся захисник обвинуваченого, який просив додатковий час для ознайомлення з матеріалами негласних розшукових дій. Прокурор та адвокат постраждалих проти цього заперечували, зазначаючи, що захисник Бутрименка мав можливість ознайомитися з матеріалами справи раніше. Втім суд задовільнив клопотання.

Під час засідання 20 вересня судді оголосили частину матеріалів негласних розшукових дій, про повторну оцінку яких клопотали на попередньому засіданні прокурор та адвокат постраждалих. Також у судді засобами відеозв’язку заслухані свідчення одного із спецпризначенців, якого не допитали в першій інстанції через те, що той нібито подав електронними засобами заяву про те, щоб справа слухалася без нього. Він підтвердив, що не подавав до суду через електрону пошту клопотання про слухання справи без нього.

«Він надав свідчення про тих цивільних осіб, на яких намагається сторона захисту перекласти вчинення кримінального злочину як тероризм, вчинення нападу на військових. Це були люди, яких бійці 3-го полку затримали на кладовищі під час поховання односельця. Але він підтвердив, що з тієї точки, куди люди були відправлені, вони не бачили, куди далі поїхав загін спецпризначенців, не могли знати, куди ті поїхали, і до початку бою пройшов значний час», – розповіла адвокат постраждалих Олена Яркіна.

«Сталося, що саме він на території фермерського господарства Бутрименка бачив, як командир передав Бутрименку телефон, бачив і чув, про що говорив Бутрименко по телефону, бачив, як поїхав з фермерського господарства автомобіль, і, як сказав Олександр Олександрович, через 20 хвилин почався бій. Коли бойовики займали позиції довкола фермерського господарства, вони чітко знали, де розташовані УРАЛи, яка їхня кількість, кількість людей», – додала Яркіна.

Підтримати постраждалих та їхні родини до суду у Запоріжжі прийшли волонтери та ветерани збройного конфлікту на Донбасі. Для активістів у суді була відкрита ще одна зала, де йшла відеотрансляція засідання, щоб всі бажаючі могли слідкувати за ходом розгляду справи.

Так само бійці прийшли і до суду Кропивницького, щоб підтримати родини загиблих, які за допомогою відеозв’язку беруть участь у судових засіданнях.

«Побратими загиблих намагаються приїздити на кожне судове засідання по справі Бутрименка, яка є принципово важливою для нас. Скажу за себе та інших бійців: наші життя точно не варті одного року і місяця – адже саме через такий термін Бутрименка можуть звільнити за «законом Савченко», – сказав Радіо Свобода пресофіцер 3-го окремого полку спеціального призначення.

16 травня 2019 року Куйбишевський районний суд Запорізької області визнав Миколу Бутрименка винним за частиною 2 статті 258-5 Кримінального кодексу України – у фінансуванні тероризму. Бутрименка засудили до восьми років позбавлення волі. Але, оскільки обвинувачуваний перебуває у попередньому ув’язненні з 1 червня 2016 року, то, за так званим «законом Савченко», він зможе вийти на волю уже через рік.

За даними свідків у його справі, Бутрименко в 2014 році повідомив підтримуваним Росією бойовикам про українських спецпризначенців біля Сніжного, після чого військових обстріляли і 10 із них – загинули.

Прокуратура і постраждалі подали апеляцію на вирок Бутрименку. Суд першої інстанції відкинув статтю щодо тероризму, тому прокуратура і постраждалі просять переглянути саме цей момент і заново заслухати свідків, адже є свідчення про те, що Бутрименко не лише здав бійців, а й сам був зі зброєю.