Суд у справі Бутрименка, підозрюваного в причетності до загибелі спецпризначенців, знову перенесли

У п’ятницю, 6 серпня, колегія суддів Запорізького апеляційного суду ухвалила перенести розгляд справи Миколи Бутрименка, підозрюваного в причетності до загибелі спецпризначенців на Донбасі в 2014 році, на 13 вересня. Таке рішення прийняли через те, що суд не отримав підтвердження, що двоє постраждалих були належним чином поінформовані про засідання суду, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Під час засідання адвокат постраждалих Олена Яркіна також повідомила, що ще одного постраждалого у справі проінформували про суд, але той не зміг з’явитися, бо перебуває зараз у лікарні, однак він бажає бути присутнім на засіданнях.

«Я в свою чергу також дублюю всі ці повідомлення через телефонний дзвінок, месенджерами для того, щоб знали про дату та час проведення судового засідання. Але є військовослужбовці, які перебувають на службі, і не завжди вони бувають навіть на зв’язку. У мене підготовлене клопотання, і це є одним з пунктів моєї апеляційної скарги про те, що суд першої інстанції спотворив показання одного, іншого взагалі не запросив до засідання і не допитав його. Також до показів цих військовослужбовці поставився критично, тому ми будемо прости суд повторно допитати цих осіб у судовому засіданні, оскільки на мій погляд є невідповідність висновків суду тим обставинам справи, які були, тим документам, які досліджувались під час суду. Потрібно з’ясувати ці моменти, і нехай суд апеляційний, який має такі повноваження, наддасть оцінку цим показам», – розповіла Олена Яркіна.

23 серпня Запорізький апеляційний суд 23 серпня не зміг почати розгляд апеляції у справі Миколи Бутрименка через самовідвід одного з суддів.

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16 травня 2019 року Куйбишевський районний суд Запорізької області визнав Миколу Бутрименка винним за частиною 2 статті 258-5 Кримінального кодексу України – у фінансуванні тероризму. Бутрименка засудили до восьми років позбавлення волі. Але, оскільки обвинувачуваний перебуває у попередньому ув’язненні з 1 червня 2016 року, то, за так званим «законом Савченко», він зможе вийти на волю уже через рік.

За даними свідків у його справі, Бутрименко в 2014 році повідомив підтримуваним Росією бойовикам про українських спецпризначенців біля Сніжного, після чого військових обстріляли і 10 із них – загинули.

Прокуратура і постраждалі подали апеляцію на вирок Бутрименку. Суд першої інстанції відкинув статтю щодо тероризму, тому прокуратура і постраждалі просять переглянути саме цей момент і заново заслухати свідків, адже є свідчення про те, що Бутрименко не лише здав бійців, а й сам був зі зброєю.