У Росії через падіння БПЛА на околиці Бєлгорода загинули троє людей – Гладков

На околиці Бєлгорода внаслідок падіння безпілотника загинули троє людей, включаючи дитину, ще двоє людей поранені. Про це заявив губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков.



За словами Гладкова, попередньо внаслідок падіння дрона на околиці міста було знищено два житлові будинки, пошкоджені кілька житлових будинків та автомобілів.

Раніше Гладков повідомив, що система протиповітряної оборони в прикордонній Бєлгородській області Росії збила «БПЛА літакового типу» на підльоті до Бєлгорода. Спочатку він заявляв про руйнування та поранення людей через падіння уламків безпілотника. В останній своїй заяві він написав про наслідки падіння дрона.

Міністерство оборони Росії заявило про «запобігання спробі» атаки нібито українського безпілотника в Бєлгородській області.

Українська сторона не коментувала цю заяву.



За даними видання РБК, за півтора роки війни РФ проти України російська влада повідомляла про атаки безпілотників на регіони Росії понад 500 разів. Про руйнування чи постраждалих згадувалося у 110 заявах.

Регіональна влада переважно стверджує, що атаки ведуться з українського боку. Київ ці повідомлення не коментує.