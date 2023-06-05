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У Росії в Бєлгородській області вночі горів енергооб’єкт

Дим від спалаху в резервуарі з нафтопродуктами у Краснодарському краї РФ. Фото архівне

У Росії в Бєлгородській області вночі горів один із енергетичних об’єктів, повідомив губернатор регіону В’ячеслав Гладков.

«У Бєлгородському районі горить один із енергетичних об’єктів. Попередньою причиною спалаху став скинутий вибуховий пристрій із безпілотника. Постраждалих немає. Відключення споживачів немає», – написав він у телеграмі.

Невідомо, чи триває досі пожежа. Пожежники не повідомляли ні про цю пожежу, ні про її локалізацію чи припинення.

Останнім часом в Росії почастішали випадки пожеж на НПЗ та нафтосховищах. Російська влада каже, що причина – атака дронів.

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