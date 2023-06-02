Російський порт Тамань може припинити перевалку газу через загрозу атак дронів

Експортний термінал у російському порту Тамань у Краснодарському краї припинить перевалку зрідженого вуглеводневого газу на танкери через загрозу атак безпілотниками, повідомляє 2 червня агенція Reuters із посиланням на джерела.

На частку цього порту припадає близько 7,5% всього російського експорту вуглеводневої сировини і близько 20% – казахстанської. Залізничні оператори Росії та Казахстану вже оголосили про плани обмежити перевезення вантажів у напрямку Тамані.

Співрозмовники агенції уточнили, що рішення ухвалене після атак дронів на Афіпський та Ільський нафтопереробні заводи 31 травня. Крім того, джерела нагадують, що зріджений вуглеводневий газ є найбільш вибухонебезпечним.

Учасники ринку, за даними Reuters, планують законсервувати перевалки на невизначений термін та розглядають інші маршрути постачання. Можливо, російські поставки будуть переорієнтовані на Польщу, внутрішній ринок чи Китай.

Російська влада або представники компаній, що працюють у порту Тамань, повідомлення Reuters не коментували.

Після повномасштабного російського вторгнення на територію України дрони неодноразово атакували об\єкти, у тому числі НПЗ та нафтосховища в анексованому Криму та на території Росії. В останні тижні атаки почастішали.