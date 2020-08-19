Христя Фріланд стала першою жінкою, що очолила Міністерство фінансів Канади

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо призначив міністеркою фінансів країни свою заступницю Христю Фріланд, яка має українське походження. При цьому посаду віцепрем’єрки Фріланд зберігає.

Завданням Фріланд, яка замінила на посаді міністра фінансів Біла Морно, буде відновлення економіки, що постраждала від пандемії COVID-19.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба привітав Фріланд із призначенням.

«Щиро вітаю Христю Фріланд із призначенням міністеркою фінансів Канади. Вона стала першою в історії жінкою на цій посаді. Переконаний, що подальший розвиток торгівлі та економічних зв’язків України і Канади допоможе пом’якшити економічні наслідки пандемії», – написав Кулеба у твітері 18 серпня.

Раніше з посадою віцепрем’єра Христя Фріланд поєднувала обов’язки міністра міжурядових справ. До цього вона очолювала МЗС Канади.