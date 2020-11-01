У Канаді внаслідок нападу з ножем загинули 2 людей, поліція затримала підозрюваного

У Канаді поліція міста Квебек уранці 1 листопада затримала підозрюваного в нападі з ножем. Його жертвами ввечері в суботу стали щонайменше двоє людей, ще п’ятеро зазнали поранень і були доставлені в лікарню в стані «різного ступеня тяжкості», повідомили інформаційні агентства.

Поки немає повідомлень про мотиви вчинку підозрюваного, вік якого, як повідомляється, приблизно 25 років. Затриманого доставлено в госпіталь для обстеження.

Розшук підозрюваного в нападі розпочався після звернення до поліції очевидців події. Вони стверджували, що злочинець був одягнений у «середньовічний одяг» і тримав у руках клинок. Поліція закликала городян залишатися вдома за зачиненими дверима, оскільки розслідування ще триває.

Напад стався в районі історичного готелю Chateau Frontenac в старій частині Квебека, де також розташована будівля законодавчих зборів провінції Квебек.