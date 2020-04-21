Стрілянина у Канаді: кількість жертв зросла до 18

Кількість жертв масової стрілянини у Канаді зросла до 18. Про це повідомила місцева поліція.

Правоохоронці очікують, що кількість жертв може зрости.

Раніше поліція ідентифікувала стрілка: це був 51-річний дантист Ґабріель Вортман. Слідство вважає, що Вортман почав вбивати людей в невеликому береговому містечку Портапік ввечері 18 квітня. Вбивства закінчилися приблизно через 12 годин на заправці в Енфілді.

В якийсь момент Вортман переодягнувся в поліцейську форму й сів за кермо автомобіля, подібного до авто Королівської канадської кінної поліції.

Поліцейські повідомляли про смерть Вортмана, однак не підтвердили повідомлення місцевих ЗМІ, що його застрелили співробітники кінної поліції.

Правоохоронці не повідомляють про мотиви стрілянини, але, зважаючи на підробний поліцейський автомобіль та уніформу, вони припускають, що напад був спланований.