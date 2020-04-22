Кількість жертв стрілянини у Канаді зросла до 22

Жертвами стрілянини у Канаді 18-19 квітня стали 22 людини. Про це повідомляє Королівська канадська кінна поліція.

Поліція опрацювала 16 локацій у п’яти населених пунктах, де встиг побувати стрілок.

Зазначається, що одна ж жертв – 17-річна, решта ж дорослі. Двох людей, зокрема поліцейського. Було поранено, вони у лікарні.

Стрілок Ґабріель Вортман загинув у перестрілці з поліцією, підтвердили правоохоронці.

Це була найкривавіша масова стрілянина в Канаді в сучасній історії. До цього найгіршим «мас-шутингом» в останні роки стала стрілянина в ісламському культурному центрі у Квебеку, коли чоловік застрелив шістьох людей. Це сталося в січні 2017 року.

У 1989 році озброєний чоловік застрелив 14 жінок та покінчив життя самогубством у Політехнічній школі Монреаля.