Прикордонники затримали німців, які намагалися потрапити у зону відчуження ЧАЕС

У зоні відчуження Чорнобильської атомної електростанції затримали двох громадян Німеччини, які проникли на територію незаконно, в обхід контрольних постів. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

«Іноземці, попередньо домовившись між собою, прибули в Україну встановленим порядком через один з авіаційних пунктів пропуску. Далі 21-річні молодики сподівалися екстремально відпочити в зоні відчуження та незаконно проникли на заборонену територію в обхід контрольних постів. Однак дорогою їх «зустріли» прикордонники Житомирського загону та Нацполіція, які цілодобово патрулюють з метою недопущення незаконного проникнення осіб в зону відчуження», – мовиться у повідомленні.

На порушників склали адмінпротоколи, і вони будуть змушені сплатити штраф.