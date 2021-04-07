У Києві визначились із заходами до 35-х роковин Чорнобильської катастрофи

У квітні столиця вшанує пам’ять жертв Чорнобильської катастрофи. Як повідомила пресслужба КМДА, до 35-х роковин трагедії відбудуться поминальні молебні, покладання квітів та інші пам’ятні заходи.

В оприлюдненому плані заходів вказано, що 16-23 квітня для учасників ліквідації аварії на ЧАЕС проведуть «Тиждень здоров’я» – огляд спеціалістів, діагностичні та лабораторні дослідження.

26 квітня відбудеться поминальний молебень за загиблими на території Меморіального комплексу жертвам на проспекті Миру, а також на вулиці Архітектора Ніколаєва та Чорнобильській.

Також у квітні-травні біля будівлі КМДА проведуть інформаційну виставку, а також запланований міський онлайн-проєкт до 35-х роковин Чорнобильської катастрофи.

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За даними Мінсоцполітики, на сьогодні статус постраждалих через аварію на ЧАЕС із правом пільг мають понад 1,7 млн українців.

Аварія на Чорнобильській АЕС сталася 26 квітня 1986 року. Вибух на четвертому енергоблоці спричинив зростання радіаційного рівня до межі, в 30-40 разів більшої, ніж під час вибуху в Хіросімі в 1945 році.