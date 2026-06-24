Чаус анонсував розширення обов’язкової евакуації з прикордонних громад Чернігівщини

Рада оборони Чернігівської області ухвалила рішення про обовʼязкову евакуацію з прикордонних регіонів з 1 липня, повідомив голова обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус 24 червня.

«Це був запит від військових. Йдеться про 12 прикордонних населених пунктів у чотирьох громадах», – уточнив він.

Зокрема, евакуацію планують із Корюківської, Городнянської, Новгород-Сіверської та Семенівської територіальних громад.

«Також є рішення про продовження заходів обовʼязкової евакуації із семи прикордонних сіл, де вона оголошувалася взимку. Охочі жителі виїхали, решта – писали відмови», – додав Чаус.

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За даними громад та районних адміністрацій, у всіх населених пунктах, яких стосується евакуація, досі залишається близько тисячі жителів. Серед них – 120 дітей.

Голова області зазначив, що алгоритм дій для евакуації вже напрацьований:

«Жителів поінформують про місця збору. Всі необхідні служби задіяні. Є затверджені евакуаційні маршрути і транспорт. Розселення людей – обовʼязкова умова. Місця для тимчасового проживання будуть забезпечені».

Він очікує, що евакуацію завершать протягом двох місяців.

В грудні 2025 року Рада оборони Чернігівської області ухвалила рішення про обовʼязкову евакуацію з 14 прикордонних сіл у Новгород-Сіверській, Семенівській, Сновській та Городнянській громадах.