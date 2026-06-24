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Новини | Суспільство

Чаус анонсував розширення обов’язкової евакуації з прикордонних громад Чернігівщини

Голова області зазначив, що алгоритм дій для евакуації вже напрацьований
Голова області зазначив, що алгоритм дій для евакуації вже напрацьований

Рада оборони Чернігівської області ухвалила рішення про обовʼязкову евакуацію з прикордонних регіонів з 1 липня, повідомив голова обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус 24 червня.

«Це був запит від військових. Йдеться про 12 прикордонних населених пунктів у чотирьох громадах», – уточнив він.

Зокрема, евакуацію планують із Корюківської, Городнянської, Новгород-Сіверської та Семенівської територіальних громад.

«Також є рішення про продовження заходів обовʼязкової евакуації із семи прикордонних сіл, де вона оголошувалася взимку. Охочі жителі виїхали, решта – писали відмови», – додав Чаус.

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За даними громад та районних адміністрацій, у всіх населених пунктах, яких стосується евакуація, досі залишається близько тисячі жителів. Серед них – 120 дітей.

Голова області зазначив, що алгоритм дій для евакуації вже напрацьований:

«Жителів поінформують про місця збору. Всі необхідні служби задіяні. Є затверджені евакуаційні маршрути і транспорт. Розселення людей – обовʼязкова умова. Місця для тимчасового проживання будуть забезпечені».

Він очікує, що евакуацію завершать протягом двох місяців.

В грудні 2025 року Рада оборони Чернігівської області ухвалила рішення про обовʼязкову евакуацію з 14 прикордонних сіл у Новгород-Сіверській, Семенівській, Сновській та Городнянській громадах.

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відео Радіо Свобода

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