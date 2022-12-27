Хорватія заперечує відмову у в’їзді прохачам притулку з Чечні

Міністерство внутрішніх справ Хорватії заперечує повідомлення про відмову у в’їзді групі чеченців, які очікують на прикордонні з Боснією та Герцеговиною, із наміром попросити притулку в країні ЄС.

Відомство повідомило, що дозволило в’їзд до Хорватії декільком чеченцям, але не уточнивши скільком саме. Деякі чеченці, які чекають на кордоні, кажуть, що втекли з Росії, аби їх не відправили воювати проти України.

27 грудня чеченці повідомили «Радіо Азаттик», що прибули до Боснії та Герцеговини літаком зі Стамбула. Більшість із них – сім’ї з дітьми.

Чоловік, який назвався Іллясом, повідомив, що його хотіли відправити на війну в Україну, тому він утік із сім’єю, і хоче потрапити до Хорватії.

Всього у Великій Кладуші, прикордонному місті Боснії та Герцеговини, перебуває 100 чеченців, і вони розміщені в готелі. Близько 30 з них 27 грудня очікували на в’їзд до Хорватії. За повідомленнями, дехто раніше вже виїхав, але скільки цих людей – невідомо.

Міністр безпеки Боснії та Герцеговини Сельмо Чікотіч повідомив, що ці люди хочуть політичного притулку в Хорватії, але Хорватія зараз їх не приймає.

МВС Хорватії заявило, що не відмовляло у в’їзді нікому, хто просив притулку, заперечивши доступ лише для певної категорії громадян Росії чи людей певних релігій.

Влада Хорватії каже, що протягом 2022 року було зафіксовано збільшення кількості громадян Росії, які подали запити на міжнародний захист.