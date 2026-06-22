У Чехії страйкують журналісти радіо і телебачення

Співробітники Чеського телебачення та Чеського радіо – громадських медіа, які фінансуються за допомогою ліцензійних зборів та незалежні від влади – 22 червня проводять страйк на знак протесту проти запропонованої урядом зміни схеми їхнього фінансування. Журналісти побоюються, що телебачення і радіо таким чином потраплять під контроль влади та втратять редакційну незалежність.

Мовлення під час страйку триває, проте зі змінами, деякі програми розпочинаються пізніше, у тому числі й випуски новин – вони йдуть із хвилинним запізненням.

Співробітники радіо і телебачення прийшли на роботу в чорному, і чорний одяг вони закликали носити всіх, хто їх підтримує. Попереджувальний страйк триватиме 24 години.

21 червня кілька тисяч людей взяли участь у акції солідарності біля будівлі Чеського телебачення в Празі. 22 червня буде запланований протестний захід біля будівлі радіо та ще один мітинг біля будівлі телебачення.

Уряд Андрея Бабіша запропонував законопроєкт про скасування ліцензійних зборів та фінансування радіо і телебачення коштом державного бюджету. При цьому фінансування буде суттєво скорочене. Представники опозиції, які підтримали журналістів, стверджують, що мета Бабіша – поставити громадське телебачення та радіо під контроль уряду. Побоювання висловив і президент Чехії Петр Павел.

Бабіш та інші урядовці заявляли, що мета змін – економія коштів, а втручатися у професійну діяльність журналістів уряд не має наміру. У той же час частина політиків, у тому числі представники популістських партій-партнерів Бабіша з коаліції неодноразово критикувала особливо Чеське телебачення, звинувачуючи його в упередженості і в тому, що воно необ’єктивно висвітлює діяльність їхніх політичних сил. Критикують телебачення і проросійські сили.