Активісти вивісили український прапор у Національному музеї Чехії

Чеські активісти спробували символічно повернути український прапор на Національний музей у Празі.

Учасники спільноти «Капутін» (Kaputin) 30 березня спочатку коротко вивісили український стяг всередині історичної будівлі, а потім ззовні. За їхніми словами, усунення прапорів держави, на яку напали, з державних установ Чехії є проявом «поступливості перед російським режимом».

Група приурочила перформанс до заяви прем’єра Чехії Андрея Бабіша, який пропонував, щоб 30 березня стало Днем чеського прапора.

«Прапор, який сьогодні символізує для нас нашу свободу та демократію, тому є не лише чеським, а й українським та європейським», – заявили активісти. – Ми, як громадяни, хочемо висловити солідарність з Україною і своє рішуче прагнення підтримувати її до остаточної поразки Росії в Україні».

Після короткого танцювального виступу активісти розгорнули довгі сині та жовті смуги тканини, які разом з іншими полотнами утворили український прапор, і вивісили його зі сходів музею.

Згодом прапор ненадовго замайорів із одного з вікон музею, що виходить на Вацлавську площу. Після цього охорона музею вивела учасників із будівлі.

Акція минула без конфліктів і, за даними чеських ЗМІ, тривала близько двадцяти хвилин. Керівництво музею заздалегідь про неї не повідомили.

Національний музей зняв український прапор влітку 2025 року. Керівництво музею пояснило це потребою рекламувати виставку скам’янілостей предків людини Люсі та Селам. Представниця музею оголосила, що площу на фасаді музею надалі будуть використовувати для реклами важливих виставок та заходів.

Восени 2025 року близько сотні людей вимагали повернути український стяг на фасад будівлі. До того під музеєм провели кілька демонстрацій проти українського прапора. Один із організаторів такої акції Ладіслав Врабел, відомий своїми антинатівськими поглядами, закликав чехів висловити протест, бо «Чехію перетворюють на Україну».

Спікер парламенту Чехії Томіо Окамура наказав зняти з будівлі парламенту український прапор у листопаді 2025 року, невдовзі після перемоги на виборах нової коаліції.

Група «Капутін» раніше неодноразово проводила перформанси на підтримку України. У жовтні 2024 року сімох активістів, які в лютому 2024-го намалювали український прапор біля житлового комплексу в Празі через російську присутність, визна­ли винними у пошкодженні майна і призначили кожному штраф 30 тисяч крон (приблизно півтори тисячі доларів).

Проте у серпні 2025 року суд першої інстанції визнав, що цей акт не був кримінальним злочином, оскільки не завдав суспільно-шкідливих наслідків у повному обсязі, і скерував справу до адміністративного провадження.