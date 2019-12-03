Через 40 років: Чехія повернула громадянство 90-річному Мілану Кундері

Французький письменник чеського походження Мілан Кундера відновив чеське громадянство, відібране у нього в 1979 році. Про це повідомляє газета Právo.

Автор «Нестерпної легкості буття» і «Книги сміху і забуття» був позбавлений громадянства тодішньої Чехословаччини комуністичною владою країни після еміграції в 1974 році. Після Оксамитової революції він кілька разів приїздив на батьківщину, але заборонив перекладати чеською свої останні романи, які пише французькою.

Після передачі документів про громадянство письменникові в його квартирі в Парижі посол Чехії висловив сподівання, що 90-річний Кундера перегляне свою позицію про переклади, пише Právo. Видання опублікувало копію сертифіката про громадянство письменника.