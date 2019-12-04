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04 грудня 2019, Київ 16:23
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Доглядаєш за бабусями – отримуєш знижку на житло

Доглядаєш за бабусями – отримуєш знижку на житло
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ЗАВАНТАЖИТИ

Усі ті, хто колись навчалися в університетах добре знають питання проживання, якщо студент приїздить навчатись не у рідне для себе місто. Зазвичай молоді люди селяться у гуртожитки, що їх надають самі навчальні заклади. Однак часи, коли вони були безкоштовними давно минули. Нині, що в Україні, що в деяких країнах Європи за ці місця необхідно платити і жити при цьому разом з іншими студентами. В Чехії це добре розуміли і влада одного з районів запропонувала студентам, які люблять усамітнитися, експериментальний проєкт.

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