Доглядаєш за бабусями – отримуєш знижку на житло

Усі ті, хто колись навчалися в університетах добре знають питання проживання, якщо студент приїздить навчатись не у рідне для себе місто. Зазвичай молоді люди селяться у гуртожитки, що їх надають самі навчальні заклади. Однак часи, коли вони були безкоштовними давно минули. Нині, що в Україні, що в деяких країнах Європи за ці місця необхідно платити і жити при цьому разом з іншими студентами. В Чехії це добре розуміли і влада одного з районів запропонувала студентам, які люблять усамітнитися, експериментальний проєкт.