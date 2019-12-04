«Турбота за знижку» – як в Чехії студенти допомагають літнім людям і отримують знижку на житло

Прага – Розважаєш бабусь – отримуєш знижку на житло. У Чехії стартував експериментальний проєкт для студентів, які не мають коштів орендувати окреме житло. Їм пропонується по 30 годин на місяць доглядати за літніми людьми у будинках для людей похилого віку. Натомість –​ чимала знижка на оренду квартири. Ініціативу запустили в одному з районів Праги.

Усі ті, хто був студентом, добре знають питання проживання, якщо навчатися необхідно не у рідному для себе місті. Зазвичай жити доводиться у гуртожитках, що їх надають самі навчальні заклади. Однак по-перше – за них теж необхідно платити. По-друге – декому спільне проживання з іншими студентами не підходить. У Чехії це добре розуміли, і влада одного з районів запропонувала студентам, які люблять усамітнитися, експериментальний проєкт.

«Наш муніципалітет має у своєму розпорядженні два будинки із опікунською службою, де живуть люди похилого віку. В нас було кілька вільних квартир у цих будинках, і ми вирішили знайти спосіб, аби вони не стояли порожніми. Ми побачили подібну ідею у Нідерландах і спробували втілити її тут, у Празі», – розповів Радіо Свобода Однржей Рут, заступник голови району Прага 3.

Відтак на офіційному сайті району розмістили оголошення: «Надається знижка на житло студентам, які за це будуть розважати літних людей в опікунських будинках». Студентам необхідно було надіслати свій запит, розписавши розважальну програму, чим вони готові займатись із бабусями та дідусями.

Студент може навчати їх користуватися комп’ютером або телефоном, він може супроводжувати їх на прогулянках або до магазину

«Це можуть бути як спільні заняття, так й індивідуальні. Студент може навчати їх користуватися комп’ютером або телефоном, він може супроводжувати їх на прогулянках або до магазину. Жодних обмежень немає. Головна ідея проєкту – це поєднати два покоління: старше та молоде. Таким чином ми би хотіли зробити їхнє життя більш різноманітним. Вони все менше виходять із квартир, а ми хочемо уникнути їхнього відторгнення від світу. Запропонувати їм новий погляд на світ», – продовжує Ондржей.

Відповідно до умов програми, проводити із бабусями та дідусями потрібно не менш ніж 30 годин на місяць. І охочих виявилось чимало. Серед десятків заяв мерія району обрала студента Карлового університету Мана Чон Ву. Обрали його, бо навчається на кафедрі соціології та соціальної політики та зміг запропонувати цікаві розваги для мешканців соціального будинку.

«До цього я жив у квартирі із сусідами, теж студентами. Але мати свій власний простір набагато комфортніше. Інколи хочеться побути наодинці. Молодим студентам, як я, знайти окреме житло у Празі доволі складно. У гуртожитках теж не завжди є місця. Тому з цього погляду цей проєкт дуже мені допоміг. За дуже приємну ціну я можу мати окреме житло, свою власну маленьку квартиру», – розповів Радіо Свобода перший учасник програми, студент Ман Чон Ву.

Квартира, яку надали Ву, однокімнатна. Тут, каже студент, є все необхідне: ліжко, стіл, невеличка кухня та вбиральня. За усе це хлопець платить 120 чеських крон (124 гривні) за квадратний метр. У його випадку помешкання у соціальному будинку обходиться йому приблизно у 3 тисячі крон (3100 гривень). При тому, що середня вартість оренди однокімнатної квартири в цьому районі Праги сягає 15 тисяч крон на місяць (15500 гривень).

«Наші будні однакові. Все повторюється по колу. Тому коли до нас приходить пан Ву, поговорить з нами, звісно – це дуже приємно. Він із нами недовго, ми поки що не все про нього знаємо. Ми до нього звикнемо швидко, питання тепер – чи звикне він до нас», – розповіла мешканка соціального будинку Марія Каванова.

Приготувати чаю, поговорити про життя, сходити до маркету чи підказати щось у стільниковому – цим усім за більше ніж місяць роботи проєкту встиг позайматись Ман Чон Ву. Однак найулюбленіше для жіночок заняття – це коли студент приходить із гітарою та співає пісень.

Я була соціальною працівницею для літніх людей, тому я знаю, наскільки для нас важливий цей хлопець



«У мене апарат у вусі, тому я лише трохи чула, як грає та співає пан Ву. Я люблю музику, люблю слухати музику. Я була соціальною працівницею для літніх людей, тому я знаю, наскільки для нас важливий цей хлопець. У його компанії нам значно веселіше», – розповіла Радіо Свобода ще одна мешканка соціального будинку Мірослава Кіралова.

Поки що в експериментальному проєкті бере участь лише один студент. Однак районна влада при вдалих результатах планує дібрати ще кількох студентів.