Чеські активісти до дня Оксамитової революції влаштували ходу із прапором України

У центрі чеської столиці Праги 17 листопада під час відзначення річниці Оксамитової революції 1989 року учасники активістської групи «Капутін» розгорнули прапор України.

Таким чином активісти нагадали про обмеження демократичних свобод, які втілює кремлівська влада не лише на окупованих територіях України, але і в Чехії. Тримали величезний прапор небайдужі українці і чехи.

«Я тримаю прапор України, тому що, на мою думку, Україна є частиною Європи так само, як і ми. І те, що її окупують росіяни – це жахливо. Я хочу підтримати Україну. Якщо Росія змогла окупувати Україну, то ми наступні в черзі. Путін повторює історію. Я дуже добре пам’ятаю 1968 рік. Росіяни своєю присутністю пригнічували наші життя. Не можна допустити щоб усе повторилося», – зазначила учасниця акції.

Кількасот чеських громадян, які зібралися біля резиденції президента у Празькому граді, також висловили свій протест нинішньому прем’єр міністрові Андрею Бабішу, якого через гучний політичний скандал закликали піти у відставку.

Акцію супроводжували публічні промови із пригадуванням демократичних цінностей, які втілював політик Вацлав Гавел, різноманітні сатиричні плакати із зображеннями президента Мілоша Земана і прем’єра Андрея Бабіша та гучні заклики «Нехай живе Гавел!», «Бабіша геть!», «Ми хочемо порядну владу!».

«Здається, наше суспільство взагалі не усвідомлює, в якій небезпеці перебуває. Я хочу, щоб мої діти жили у вільній країні, в якій я звик жити. До 20 років я жив у Нідерландах і був абсолютно щасливим, коли повернувся до Чехословаччини, тому що почалася революція. Сенс мого життя полягає у свободі і демократії, і я не можу дозволити людині, яка бажає зробити із Чехії олігархічну державу та віддати її Росії, забрати їх у мене. Гадаю, що всі чехи мали би підходити до цього саме так», – сказав лідер групи «Капутін» Отакар Ван Гемунд.

Учасники групи «Капутін» з 2014 року влаштовують у Чехії різні акції протесту проти російського впливу в Європі. Серед них була акція «Маріонетка Путіна», присвячена президентові Мілошу Земану, та численні акції протесту біля російського посольства, наприклад, «Зелені чоловічки».

Учасники цієї ж активістської групи зранку 17 листопаду викинули квіти, які вночі до пам’ятного меморіалу на Народній площі поклав премєр Андрей Бабіш.

«Покладання квітів до пам’ятника 17 листопада такими людьми, як Земан та Бабіш, несумісне із нашою демократією, тому що ці люди не поводяться демократично», – зазначили організатори акції.

17 листопада в Чехії відзначили День боротьби за свободу і демократію, що є державним святом. Цього дня вшановують пам’ять чеських студентів, страчених 1939 року нацистами за протест проти окупації (саме тому цей же день проголошений Міжнародним днем студентства), а також студентські демонстрації, які відбулися цього ж дня 1989 року у Празі й Братиславі, і жорстокий розгін яких призвів до Оксамитової революції.

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