Тисячі чехів у Празі 17 листопада закликали прем'єр-міністра Чехії Андрея Бабіша подати у відставку через гучний політичний скандал. Ці протести збіглися з відзначенням річниці Оксамитової революції 1989 року. Протестувальники пройшли ходою через центр Праги до головної площі чеської столиці – Старомістської. Акцію супроводжували публічні промови про демократичні цінності, різноманітні плакати та гучні заклики «Бабіша геть!», «Ми хочемо порядну владу!». Люди також палили свічки та несли квіти до меморіалу у центрі Праги, який нагадує про ті події. (Відео Reuters)