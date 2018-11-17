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18 Листопад 2018, Київ 01:59
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Чехи у річницю Оксамитової революції вимагали відставки прем’єра Андрея Бабіша – відео

Чехи у річницю Оксамитової революції вимагали відставки прем’єра Андрея Бабіша – відео
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Тисячі чехів у Празі 17 листопада закликали прем'єр-міністра Чехії Андрея Бабіша подати у відставку через гучний політичний скандал. Ці протести збіглися з відзначенням річниці Оксамитової революції 1989 року. Протестувальники пройшли ходою через центр Праги до головної площі чеської столиці – Старомістської. Акцію супроводжували публічні промови про демократичні цінності, різноманітні плакати та гучні заклики «Бабіша геть!», «Ми хочемо порядну владу!». Люди також палили свічки та несли квіти до меморіалу у центрі Праги, який нагадує про ті події. (Відео Reuters)

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