Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
29 Травень 2019, Київ 22:07
Новини | Міжнародні

Через Чехію до Румунії й Угорщини прямує конвой армії США 

Техніка їде на міжнародні військові навчання (фото ілюстративне)

Дивитись коментарі

Конвой американських військових і техніки в’їхав на територію Чехії з Німеччини через прикордонний пункт Розвадов. Конвой налічує близько 900 вояків і приблизно 400 одиниць техніки, включно з бронетранспортерами Stryker і Humvee.

Як повідомляє Міністерство оборони Чехії, метою пересувань підрозділів, які розпочались 25 травня, є участь у військових навчаннях Breakthrough, Szentes Axe і Saber Guardian 2019.

У четвер, 30 травня, конвой має покинути Чехію в напрямку Угорщини та Румунії.

/**/ /**/ /**/ Прихильник в уніформі США часів Другої світової війни зустрічає військову колону НАТО у Празі, березень 2015 року
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

Конвой військ США та Великобританії прямує через Чехію до Польщі

Щоб не чинити перешкод в русі транспорту, конвой розділений на кілька блоків і пересувається чеськими дорогами переважно ввечері і вночі.

Про пересування американських підрозділів чеськими теренами інформує Міноборони Чехії, а також військова поліція і поліція Чехії, які гарантують порядок і безпеку пересування підрозділів.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG