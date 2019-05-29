Через Чехію до Румунії й Угорщини прямує конвой армії США 

Конвой американських військових і техніки в’їхав на територію Чехії з Німеччини через прикордонний пункт Розвадов. Конвой налічує близько 900 вояків і приблизно 400 одиниць техніки, включно з бронетранспортерами Stryker і Humvee.

Як повідомляє Міністерство оборони Чехії, метою пересувань підрозділів, які розпочались 25 травня, є участь у військових навчаннях Breakthrough, Szentes Axe і Saber Guardian 2019.

У четвер, 30 травня, конвой має покинути Чехію в напрямку Угорщини та Румунії.

Щоб не чинити перешкод в русі транспорту, конвой розділений на кілька блоків і пересувається чеськими дорогами переважно ввечері і вночі.

Про пересування американських підрозділів чеськими теренами інформує Міноборони Чехії, а також військова поліція і поліція Чехії, які гарантують порядок і безпеку пересування підрозділів.