Понад 250 тисяч чехів вимагають відставки уряду Бабіша

Найбільша в новітній історії Чехії демонстрація відбулася в чеській столиці 23 червня. Протестувальники, які з’їхалися до Праги з усієї країни, вимагають відставки прем’єр-міністра Андрея Бабіша, якого підозрюють у незаконному присвоєнні великих коштів від ЄС для своєї фірми Agrofert.

Також чехи вимагають відставки міністра юстиції Марії Бенешової, яку пов’язують із Бабішем і корупційним скандалом, до якого він причетний. Саме Бабіш призначив Бенешову новим міністром юстиції.



Організатором демонстрації є громадська організація «Мільйон хвилин для демократії». Її лідер Мікулаш Мінарж зазначив, що в разі, «якби дійшло до відставки прем’єра, то наша вимога була б виконана, і саме це, очевидно, поклало б край демонстраціям».

Участь у демонстрації взяли відомі чеські актори, громадські діячі, студентська молодь, родини з дітьми, фермери, підприємці, громадяни усіх вікових категорій як зі столиці, так і з міст і сіл з усієї Чехії.

Андрей Бабіш прийшов до влади на чолі політичного руху ANO, чеський уряд очолив у 2017 році. За оцінкою «Форбс», він є другою найбагатшою людиною в Чехії зі статками у 3,7 мільярда доларів. 23 листопада 2018 року Сенат Чехії не зібрав достатньої кількості голосів для відставки Бабіша після скандалу з його сином. Восени минулого року стало відомо, що Андрей Бабіш-молодший незаконно відвідував анексований Росією Крим.