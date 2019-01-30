Україна має право на власне майбутнє – голова МЗС Чехії

Міністр закордонних справ Чехії Томаш Петршичек заявив, що Україна повинна мати право сама вирішувати своє майбутнє, незалежно від бажань Росії.



«Україна є важливим партнером Європейського союзу та Чехії, і ми б хотіли, щоб вона мала право на те, щоб обрати своє власне майбутнє. Я переконаний, що питання «сфер впливу» є справою минулого, і ми б не хотіли, щоб воно поверталося до міжнародних стосунків», – сказав в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода міністр закордонних справ Чехії Томаш Петршичек після закінчення дводенного візиту до України.



Він наголосив, що для Чехії є важливим дотримання міжнародного права. «А якщо це не так, то ми б мали піднести свій голос та чітко назвати речі своїми іменами», – сказав міністр після своєї поїздки на Донбас, де він побував на лінії зіткнення та в Маріуполі.



Міністр також пообіцяв на зустрічі представників влади наступного тижня поінформувати їх про те, що він «дізнався і побачив тут в Україні, в Маріуполі». За словами Томаша Петршичека, це буде важливий аргумент до дискусії щодо скасування санкцій щодо Росії, що розпочалася серед керівників Чехії ще у вересні минулого року.



«Немає поступу у виконанні Мінських угод, конфлікт заморожується, а ми не повинні допустити, щоб у Європі створився ще один заморожений конфлікт», – наголосив Томаш Петршичек.





У рамках свого візиту до України 28–29 січня міністр закордонних справ Чехії Томаш Петршичек побував у Києві та на Донбасі. Він провів зустрічі з українськими урядовцями, відвідав лінію зіткнення та Маріупольський порт. Керівники цього підприємства, а також очільники приазовського міста ознайомили його з втратами людськими та економічними, яких зазнав регіон унаслідок російської агресії, що триває з 2014 року.