Голови МЗС України, Чехії й Данії і місія ЄС прибули в Маріуполь

Міністри закордонних справ України, Чехії і Данії Павло Клімкін, Томаш Петршичек й Андрес Самуельсен 29 січня прибули в Маріуполь. Під час поїздки вони планують відвідати також контрольно-пропускні пункти на Донбасі.

Як повідомив український міністр, до голів МЗС у цій поїздці приєдналася місія ЄС.

«На шляху до Маріуполя. Потрібно побачити і відчути ситуацію на суходолі й на морі», – написав Клімкін у Twitter.

Раніше в представництві ЄС в Україні повідомили, що група посадовців Європейського союзу високого рівня відвідає райони України, прилеглі до Азовського моря. Мета візиту – оцінити економічну, соціальну й політичну ситуацію в регіоні, що постраждав від режиму перевірок, який Росія запровадила на Азовському морі, зокрема, після ескалації у Керченські протоці.