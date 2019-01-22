ЄС у кінці січня направить свою місію до Маріуполя

Європейська комісія наприкінці січня направить свою місію зі збору інформації до Маріуполя, повідомляє брюссельський кореспондент Радіо Свобода.

За його даними, місія перебуватиме в Маріуполі 28-29 січня.

Раніше в ЄС заявили, що готові посилити підтримку Україні, зокрема постраждалим від бойових дій регіонам, і направити свою місію в Україну на початку 2019 року.

У грудні Державна прикордонна служба України заявляла, що Росія, всупереч міжнародному праву, продовжує чинити перешкоди руху кораблів через Керченську протоку, у зв’язку з чим в очікуванні проходу в українські порти Маріуполь і Бердянськ там перебуває понад 140 суден.

25 листопада російські прикордонники у Керченській протоці відкрили вогонь по трьох українських кораблях і захопили їх і їхні екіпажі. Підконтрольні Кремлю суди у Криму арештували 24 моряків. Зараз вони перебувають у Москві. Українська влада визнає їх військовополоненими, як це визначає міжнародне право.

Країни Заходу засудили дії Росії. В Євросоюзі закликали до «стриманості і деескалації», а генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ оприлюднив заяву з вимогою до Росії звільнити військовополонених і захоплені кораблі.