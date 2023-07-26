Чехія отримала перші бойові гелікоптери від США

Чеські військові отримали перші два замовлені у США бойові гелікоптери Bell AH-1Z Viper, повідомило в середу інформаційне агентство CTK з посиланням на Міністерство оборони Чехії.

Американські гелікоптери привезли транспортним літаком на аеродром, за 30 км від чеського міста Брно.

Очікується, що до середини вересня будуть передані ще два вертольоти такого ж типу і два багатоцільові гелікоптери Bell UH-1Y Venom.

Міністр оборони Чехії Яна Чернохова заявила, що «постачання перших вертольотів із США є важливою подією з модернізації армії».

Завдяки цьому придбанню Чехія усуне свою залежність від російських технологій та перейде на більш сучасне обладнання.

На тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну уряд Чехії торік схвалив купівлю 12 нових гелікоптерів у американської компанії Bell приблизно на 592 мільйони євро (655 мільйонів доларів). Замовлення включає вісім вертольотів Venom та чотири – Viper. Крім того, чеське Міноборони домовилося зі США про отримання восьми вживаних військових гелікоптерів тих же двох типів, які мають бути модернізовані і передані Чехії.