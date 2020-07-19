У Чехії зафіксували антирекорд за кількістю активних випадків коронавірусу

Кількість активних випадків COVID-19 у Чехії зросла до 4764, що перевищує попередній максимум у 4737, зафіксований в квітні, повідомило 19 липня Міністерство охорони здоров’я країни.

Кількість активних випадків зросла на тлі зростання числа щоденного інфікування, що сягнуло понад 100 осіб за останні дні, і перевищило число випадків одужання. Нові випадки – переважно на промисловому сході країни.

У Чехії з 10,7 мільйонами населення з початку березня було зареєстровано 13 885 випадків COVID-19, при цьому 358 людей померли. Це суттєво менше, ніж у багатьох країнах Західної Європи.