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19 липня 2020, Київ 14:13
Новини | Коронавірус

У Чехії зафіксували антирекорд за кількістю активних випадків коронавірусу

Кількість активних випадків зросла на тлі зростання числа щоденного інфікування

Кількість активних випадків COVID-19 у Чехії зросла до 4764, що перевищує попередній максимум у 4737, зафіксований в квітні, повідомило 19 липня Міністерство охорони здоров’я країни.

Кількість активних випадків зросла на тлі зростання числа щоденного інфікування, що сягнуло понад 100 осіб за останні дні, і перевищило число випадків одужання. Нові випадки – переважно на промисловому сході країни.

У Чехії з 10,7 мільйонами населення з початку березня було зареєстровано 13 885 випадків COVID-19, при цьому 358 людей померли. Це суттєво менше, ніж у багатьох країнах Західної Європи.

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