У Чехії затримали митрополита РПЦ Іларіона

У Чехії 24 травня затримали митрополита Російської православної церкви Іларіона, який після того, як був відправлений «на спокій» з посади голови Будапештсько-Угорської єпархії, служить у храмі в чеському місті Карлові Вари. Про це вранці в понеділок повідомив телеграм-канал Іларіона, заявивши, що під час огляду поліцейськими його автомобіля було виявлено «чотири невеликі контейнери з речовиною білого кольору».



Поліція Чехії 25 травня, не назвавши імені Іларіона, підтвердила, що ввечері в неділю в районі населеного пункту Унгошть поблизу Праги було зупинено автомобіль. Причиною цього стало анонімне повідомлення про перевезення наркотичних та психотропних речовин, заявила виданню Novinky.cz представник національного центру боротьби з наркотиками.



У прокуратурі повідомили, що поки що нікому не було пред’явлено звинувачення, проте триває допит двох затриманих. У телеграм-каналі митрополита сказано, що з ним машиною їхав його оператор.



Іларіон заперечує будь-яку причетність до зберігання або перевезення наркотиків і вважає те, що сталося «провокацією», йдеться в його телеграм-каналі.



Адвокат священнослужителя повідомив, що обставини зупинки авто та його огляду «викликають серйозні питання». Він зазначив, що співробітники поліції цікавилися лише вмістом багажника, а митрополиту не дали бути присутніми під час огляду.



«За наявною у нас інформацією, жодних претензій щодо порушення правил дорожнього руху пред'явлено не було. Найімовірніше, що було поставлене завдання провести обшук саме в цьому автомобілі. Поліцейські одразу попрямували до багажника – начебто заздалегідь знали, де шукати», – сказав захисник.



У телеграм-каналі священника вказується, що раніше в Чехії на митрополита Іларіона та православну громаду в Карлових Варах чинився «тривалий тиск», а сам священик отримував анонімні погрози з вимогою залишити місце служіння.



Митрополит Іларіон раніше багато років очолював відділ зовнішніх зв’язків Московського патріархату і вважався одним із найбільш наближених до патріарха Кирила. У 2022 році він, як повідомлялося, був відправлений до Угорщини. Після скандалу, пов'язаного у тому числі зі звинуваченнями у домаганнях, Іларіон був відправлений «на спокій». Місцем його служіння було визначено храм святих Петра та Павла у Карлових Варах. У курортному місті на заході Чехії живе чимало вихідців із Росії та інших країн колишнього СРСР.



