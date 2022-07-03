Чехія патрулюватиме повітряний простір Словаччини

Чехія з вересня відправить свої винищувачі для патрулювання повітряного простору сусідньої Словаччини, заявив 3 липня прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала.

«Я не бачу в цьому жодної проблеми. Уряд, безумовно, схвалить це (рішення – ред.)», – сказав прем’єр.

Раніше Словаччина звернулася до союзників по НАТО з проханням про патрулювання неба після того, як вирішила приземлити власний парк винищувачів МіГ-29 російського виробництва. Братислава має намір відправити МіГи до України, щоб допомогти Києву відбити російське вторгнення.

У 2018 році Словаччина замовила у США 14 винищувачів F-16 для заміни своїх МіГів, і перші літаки мали прибути цього року. Однак несподівані затримки відклали цю дату на 2024 рік.

Словаччина надала понад 154 мільйони євро військової допомоги Україні після вторгнення РФ у лютому.