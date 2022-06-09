Чехія запустила програму спрощеної видачі довгострокової візи та посвідки на проживання для активістів з Росії та Білорусі

Чехія запустила програму спрощеної видачі посвідки на проживання та довгострокової візи для активістів із Росії та Білорусі, йдеться на сайті чеського зовнішньополітичного відомства.

Згідно з повідомленням, заявниками програми «Громадянське суспільство» можуть стати росіяни та білоруси, які є «борцями за свободу, захисниками прав людини, представниками громадянського суспільства, незалежних ЗМІ або наукових кіл», а також громадяни, які зазнають переслідувань з боку держави чи змушені залишити країну з міркувань безпеки.

Програма реалізується МЗС та МВС Чехії з 20 травня 2022 року терміном на один рік із можливістю продовження. Річна квота складає 500 претендентів.

Особи, які відповідають критеріям участі у програмі, а також члени їхніх сімей можуть подати заяву в чеському посольстві. Їм буде забезпечено спрощений та прискорений розгляд звернення – протягом місяця.

Чехія призупинила видачу віз росіянам та білорусам після вторгнення Росії в Україну. Колишня кандидатка у президенти Білорусі Світлана Тихановська повідомляла, що голова МЗС Чехії Ян Липавський обіцяв відновити видачу віз білорусам.

Раніше влада Німеччини також вирішила спростити видачу візи та посвідки на проживання російським опозиціонерам, правозахисникам, адвокатам та журналістам. Їм дозволено приїжджати до Німеччини разом із сім’єю, в’їхати можна буде не лише з Росії, а й з інших країн.