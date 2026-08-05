Від сьогодні Чехія припиняє надавати тимчасовий захист чоловікам призовного віку з України

Від сьогодні, 5 серпня, українські чоловіки, які прибули до Чехії і не виконали військовий обов’язок в Україні, більше не матимуть права на отримання тимчасового захисту.



«Країни ЄС, включаючи Чехію, більше не надаватимуть тимчасового захисту тим, хто досягнув призовного віку та не виконав свого обов’язку військової служби. Наш уряд з самого початку наполягав на цьому обмеженні тимчасового захисту, і я ціную те, що нам вдалося досягти згоди щодо цього. Нові правила, серед іншого, розвантажать наші системи охорони здоров’я та соціального забезпечення», – заявив напередодні очільник МВС Чехії Любомір Метнар.

За даними чеського МВС, це рішення обмежить «кількість новоприбулих на десятки відсотків».

Як повідомляли медіа, у 2025 році з України до Чеської Республіки приїхало більше чоловіків, ніж жінок. Такий статистичний показник з’явився вперше від 2022 року і ця тенденція продовжувалася. Кількість українських чоловіків працездатного віку в Чехії за рік зросла на понад 20 тисяч – до 132 тисяч.

Рішення Ради ЄС щодо тимчасового захисту громадян України опубліковане у вівторок, 4 серпня, у Офіційному журналі ЄС, воно набуває чинності 5 серпня. Згідно з документом, право на тимчасовий захист не надаватиметься особам, які не зможуть підтвердити виконання військового обов’язку в Україні.

15 липня країни ЄС домовилися продовжити термін дії статусу тимчасового захисту для українців до 4 березня 2028 року. Водночас в ЄС вирішили надалі надавати тимчасовий захист лише тим, хто виконав свої військові обов’язки в Україні – це обмеження застосовуватиметься лише до нових заявників на отримання тимчасового захисту і не поширюватиметься на тих, хто вже користується захистом.

За даними ЄС, з березня 2022 року понад 4 мільйони переміщених осіб з України користуються захистом у ЄС.



