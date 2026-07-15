Країни ЄС домовилися продовжити тимчасовий захист для українців до березня 2028 року

Сьогодні країни ЄС домовилися продовжити термін дії статусу тимчасового захисту для українців до 4 березня 2028 року, повідомляє пресслужба Ради ЄС.

«Ми залишаємося непохитними у нашій підтримці України проти незаконної агресивної війни Росії. Сьогодні ми вирішили продовжити термін дії статусу захисту, який ми надаємо тим, хто втікає від війни, ще на один рік. Це забезпечує стабільність для тих, хто знайшов безпеку в ЄС. Сигнал чіткий: ми й надалі підтримуємо Україну», – заявив Джим О’Каллаган, міністр юстиції, внутрішніх справ та міграції Ірландії, яка нині головує в ЄС.

Він зазначив, що у рамках підтримки ЄС також хоче переконатися, що Україна зможе захищатися, саме тому схема тимчасового захисту «враховує законні потреби України».

Повідомляється, що з огляду на зміни в оборонних потребах України, надалі тимчасовий захист надаватиметься лише тим, хто виконав свої військові обов’язки в Україні – це обмеження застосовуватиметься лише до нових заявників на отримання тимчасового захисту і не поширюватиметься на тих, хто вже користується захистом.

У пресслужбі Ради ЄС пояснюють, що для отримання тимчасового захисту особи, переміщені з України, повинні будуть довести виконання своїх військових обов’язків – наприклад, це можна зробити, пред’явивши паспорт із виїзним штампом, виданим українськими органами влади, що підтверджує, що вони виїхали з України на законних підставах і, отже, виконали військові обов’язки, пред’явивши документ у паперовому або електронному форматі, що підтверджує звільнення від військових обов’язків або їх виконання.

За даними ЄС, з березня 2022 року понад 4 мільйони переміщених осіб з України користуються захистом у ЄС.

26 червня Єврокомісія запропонувала державам-членам подовжити дію тимчасового захисту для українських біженців на території ЄС іще на рік – до березня 2028 року, але не для новоприбулих чоловіків призовного віку.

Наразі механізм тимчасового захисту, який ЄС активував після початку повномасштабної війни Росії проти України у березні 2022 року, діє до 4 березня 2027 року. Він надає громадянам України й окремим категоріям інших осіб право на проживання, доступ до ринку праці, освіти, медичної допомоги і соціальних послуг у країнах Європейського Союзу.

З початком широкомасштабної збройної агресії РФ проти України та запровадженням в країні воєнного стану і загальної мобілізації було встановлено обмеження для військовозобов’язаних та призовників чоловічої статті віком від 18 до 60 років у праві на виїзд за кордон.

Влітку 2025 року Україна дозволила виїзд за кордон чоловікам, які не досягли призовного віку – від 18 до 22 років.



