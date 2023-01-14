У Чехії визначився переможець першого туру президентських виборів

Генерал у відставці Петр Павел перемагає у першому турі президентських виборів у Чехії. Згідно з понад 99-ма відсотками підрахунку голосів, Павел набирає 35,39% голосів, обігнавши свого основного конкурента, колишнього прем’єр-міністра Чехії Андрея Бабіша з 35% голосів.

Другий тур виборів відбудеться за два тижні. Переможець змінить на празькому Граді Мілоша Земана, який будучи одним з найбільш проросійськи налаштованих глав країн ЄС, після 24 лютого різко посилив свою позицію щодо Росії.

Бабіш – колишній прем’єр-міністр, нині лідер найбільшої опозиційної партії, мільярдер. Цього тижня суд виправдав його у справі про шахрайство із дотаціями Євросоюзу. Ядро виборців Бабіша – пенсіонери та люди з невисокими доходами.

Петр Павел – кадровий військовий, перший в історії Чехії та країн колишнього радянського блоку голова Військового комітету НАТО (у 2015-2018 роках). Займає жорстку позицію щодо російського вторгнення в Україну, виступає за західну орієнтацію Чехії, при цьому апелює і до патріотичних почуттів. Його підтримують головним чином прихильники правих, консервативних та ліберальних поглядів.